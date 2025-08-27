ستيفن ويتكوف: الرئيس الروسي يريد تسوية النزاع في أوكرانيا



وكالات

اعتبر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تسوية النزاع في أوكرانيا.

قال ويتكوف عندما سُئل عما إذا كان الرئيس الروسي قد تحدث عن رغبته في إنهاء النزاع الأوكراني: "هذا صحيح تماما لقد تحدث عن ذلك بالتأكيد".

وأضاف أن النزاع في أوكرانيا معقد للغاية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على رؤيته يحل.

والتقى بوتين وترامب في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" الجوية في مدينة أنكوريج بألاسكا في 15 أغسطس.

وعقب المحادثات، أشارا إلى عزم البلدين على تحقيق نتائج ملموسة، وإلى وجود العديد من مجالات العمل المشترك، إذ أعرب الرئيسان عن استعدادهما للعمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.