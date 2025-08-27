إعلان

ستيفن ويتكوف: الرئيس الروسي يريد تسوية النزاع في أوكرانيا

04:21 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

ستيفن ويتكوف

وكالات

اعتبر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تسوية النزاع في أوكرانيا.

قال ويتكوف عندما سُئل عما إذا كان الرئيس الروسي قد تحدث عن رغبته في إنهاء النزاع الأوكراني: "هذا صحيح تماما لقد تحدث عن ذلك بالتأكيد".

وأضاف أن النزاع في أوكرانيا معقد للغاية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على رؤيته يحل.

والتقى بوتين وترامب في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" الجوية في مدينة أنكوريج بألاسكا في 15 أغسطس.

وعقب المحادثات، أشارا إلى عزم البلدين على تحقيق نتائج ملموسة، وإلى وجود العديد من مجالات العمل المشترك، إذ أعرب الرئيسان عن استعدادهما للعمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

ويتكوف ستيفن ويتكوف تسوية النزاع في أوكرانيا الرئيس الروسي الحرب بين روسيا وأوكرانيا
