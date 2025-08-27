إعلان

سخر منه بصورة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه إهانة للرئيس البرازيلي

03:26 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

وكالات

علقت وزارة الخارجية البرازيلية، على هجوم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

قالت الخارجية البرازيلية في بيان: "إن وزير الدفاع الإسرائيلي وجه مجددا إهانات وتصريحات مسيئة وغير مقبولة إلى البرازيل ورئيسها".

وتطرقت الوزارة إلى المجزرة الذي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين والصحفيين في مستشفى ناصر الطبي بخان يونس، إذ أضاف البيان: "نتوقع من كاتس بدل أكاذيبه أن يتحمل المسؤولية ويكشف حقيقة الهجوم على المستشفى".

وكان كاتس قد هاجم الرئيس البرازيلي متهما إياه بأنه "معاد للسامية ومؤيد لحماس"، بعد انسحاب البرازيل رسميا من التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست "IHRA" في يوليو، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونشر عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهر المرشد الإيراني، على خامنئي وهو يتلاعب بالرئيس البرازيلي كدمية، وفقا لروسيا اليوم.

