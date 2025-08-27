المبعوث الأمريكي: ترامب سيرأس اجتماعًا موسعًا بشأن غزة اليوم



وكالات

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إن الرئيس دونالد ترامب سيرأس اجتماعا موسعا بشأن غزة في البيت الأبيض، الأربعاء.

وعندما سئل عما إذا كانت هناك خطة لليوم التالي في غزة، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نعم، لدينا اجتماع موسع في البيت الأبيض غدا سيقوده الرئيس، وهناك خطة شاملة للغاية نعدها فيما يتعلق باليوم التالي".

وفي وقت سابق، قال ويتكوف، إنه يأمل في تسوية حربي أوكرانيا وغزة والمحادثات النووية مع إيران بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "روسيا وأوكرانيا، وإيران، وإسرائيل وحماس، نعقد اجتماعات طوال هذا الأسبوع لمناقشة هذه الصراعات الثلاثة، ونأمل في تسويتها قبل نهاية هذا العام".

ولا يزال الوسطاء العرب ينتظرون رد إسرائيل على الاقتراح الذي صاغوه بناء على إطار عمل ويتكوف، الذي قبلته حماس في 17 أغسطس الجاري.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التعليق على الاقتراح، بينما يبدو أنها تدعم الخطط الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، وفقا لسكاي نيوز.

والإثنين قال ترامب، إنه يعتقد أن حرب غزة ستنتهي نهاية حاسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، إلا أنه لم يوضح مبرراته لهذا الإطار الزمني، الذي استشهد به أيضا في سياقات أخرى.

وإذا مضت إسرائيل في خطتها لاحتلال مدينة غزة، فمن المتوقع، وفق مصادر إسرائيلية، أن تستغرق العملية عدة أشهر إضافية.