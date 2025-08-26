مرصد حقوقي عن البيان الإسرائيلي بشأن استشهاد صحفيين: أكاذيب مفضوحة

وكالات

وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن قصف مجمع ناصر الطبي والذي أدى لاستشهاد 4 صحفيين بأنه "أكاذيب مفضوحة".

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن بيان الجيش الإسرائيلي تضمن أكاذيب مفضوحة، مؤكدًا أنه تحقق من ادعاءات قوات الاحتلال واستهدافهم في مجمع ناصر قضوا في أماكن أخرى.

وأشار إلى أنهم وثقوا استشهاد عمر أبو تيم، ومحمد أبو هداف، الذي زعمت إسرائيل استهدافهم في اليوم السابق لاستهداف مستشفى ناصر بخان يونس.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الكاميرا التي ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفها كانت لمصور رويترز الذي استشهد بالغارة الأولى.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل التحقيقات الأولية التي أجراها بشأن هجوم جنود قوات الاحتلال، على مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد صحفيين أمس الاثنين.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن التحقيق أظهر وجود كاميرا وضعتها حركة المقاومة (حماس) في المنطقة والتي كانت تستخدم لمراقبة قوات الاحتلال لتوجيه العمليات ضدهم.

وادّعى أن المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية، أكدت استخدام حماس لمستشفى ناصر لتنفيذ عملياتها العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي "قواتنا عملت على إزالة التهديد من خلال استهداف الكاميرا بمنطقة مستشفى ناصر وتفكيكها".

وزعم جيش الاحتلال، أن 6 من الشهداء في الهجوم على مجمع ناصر تابعين لحركة حماس، مدّعيا أن أحدهم شارك في عملية في 7 أكتوبر 2023.