أول تعليق لأحمد ناصر بعد الإفراج عنه في بريطانيا: مصر قوية وجبارة

وكالات

أعرب أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، عن اعتزازه بمصر فور خروجه من محبسه في بريطانيا بعد توقيف استمر ساعات قليلة على خلفية تدخله للتصدي لمحاولات الاعتداء على بعثات دبلوماسية مصرية في أوروبا.

وقال في أول تعليق له: مصر قوية وجبارة.. والحمد لله خرجت حالا".

ونشر ناصر رسالة عبر صفحته على فيسبوك شكر فيها الدولة المصرية قائلاً: «مصر العظيمة.. شكراً على موقف يليق بأعظم وأشرف دولة. قريباً سيخرج ابن مصر البطل أحمد عبدالقادر أيضاً.

في السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، طالب خلاله بسرعة توضيح أسباب التوقيف والإفراج عن ناصر، مؤكداً أن القاهرة تتابع القضية بشكل دقيق ولن تسمح بالمساس بحقوق مواطنيها في الخارج.

كما أصدر عبدالعاطي توجيهاته للسفارة المصرية في لندن بالتواصل المستمر مع السلطات البريطانية لمتابعة مجريات التحقيق، وتقديم الدعم القنصلي الكامل للمواطن.