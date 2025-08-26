مصر تطالب بريطانيا بكشف ملابسات القبض على أحمد عبدالقادر

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً مع السيد "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي البريطاني يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والاتجاه نحو ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبما يؤدي إلى تعميق التعاون المشترك فى المجالات المختلفة.

وأكد وزير الخارجية والهجرة للمسؤول البريطاني أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام بالغ تطورات القبض على المواطن المصرى السيد/ أحمد عبد القادر فى لندن مساء أمس 25 أغسطس، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، مؤكدًا تطلعنا للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه.

من جانبه، كلف عبد العاطي السفارة المصرية فى لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لسرعة استجلاء ملابسات القبض على المواطن المصري وأسبابه وتقديم كافة الخدمات القنصلية له والعمل على سرعة الإفراج عنه.

وعلى الصعيد الإقليمى، تبادل الجانبان وجهات النظر والرؤى إزاء التطورات الخطيرة في قطاع غزة، حيث أدان الوزير عبد العاطي استمرار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني والتي كان آخرها استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني والاقتحام الإسرائيلي المرفوض وغير المبرر لمدينة رام الله، مؤكداً رفض مصر القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة والاستمرار في عرقلة إسرائيل نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية مما ادى إلى تدهور كارثى غير مسبوق للوضع الإنسانى فى غزة وصولاً إلى المجاعة، منوهاً الى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورحب وزير الخارجية بإعلان عدد من الدول الغربية ومن بينها المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم، منوهاً بأن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام لجميع شعوب المنطقة.