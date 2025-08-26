تزامنًا مع الاحتجاجات في إسرائيل.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وكالات

اقتحم عدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الإثنين، وذلك وفق ما قالته مصادر لقناة الجزيرة.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى المبارك الأحد والاثنين انتهاكات صارخة تمثلت في تسجيل ارتفاع في عدد المقتحمين المحتفلين بحلول شهر سبتمبر العبري، الذي يعدّ أحد أهم الأشهر في الديانة اليهودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وجود أزمات مرورية خانقة من وسط إسرائيل حتى شمالها بسبب إغلاق المحتجين شوارع رئيسية، حيث أغلق متظاهرون عدة شوارع في تل أبيب مع بدء احتجاجات للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإعادة الأسرى، وذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن متظاهرين يحتشدون قبالة منازل عدد من الوزراء الإسرائيليين للمطالبة بإعادة الأسرى.