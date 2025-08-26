وكالات

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عضوة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في خطوة يتوقع أن تشعل جدلاً قانونياً حول شرعية القرار.

وقالت كوك في تعليقها على الإقالة: "سأستمر في منصبي، فلا يحق لرئيس الولايات المتحدة طردي من دون سبب وجيه."

وتأتي هذه التطورات بعدما أحالت وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية كوك إلى وزارة العدل بتهم تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، وهو ما اعتبره ترامب مدخلاً قانونياً يمنحه حق عزلها، استناداً إلى ما ينص عليه الدستور الأمريكي بأن "السبب الوجيه" يتيح للرئيس إقالة عضو في الاحتياطي الفيدرالي.