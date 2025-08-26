إعلان

ترامب يقيل عضوة بـ"الاحتياطي الفيدرالي" والأخيرة تعلق: "سأستمر.. لا يحق له طردي"

10:40 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

وكالات

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عضوة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في خطوة يتوقع أن تشعل جدلاً قانونياً حول شرعية القرار.

وقالت كوك في تعليقها على الإقالة: "سأستمر في منصبي، فلا يحق لرئيس الولايات المتحدة طردي من دون سبب وجيه."

وتأتي هذه التطورات بعدما أحالت وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية كوك إلى وزارة العدل بتهم تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، وهو ما اعتبره ترامب مدخلاً قانونياً يمنحه حق عزلها، استناداً إلى ما ينص عليه الدستور الأمريكي بأن "السبب الوجيه" يتيح للرئيس إقالة عضو في الاحتياطي الفيدرالي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي الولايات المتحدة
