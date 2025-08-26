تل أبيب- (د ب أ)

قام العشرات من المتظاهرين الإسرائيليين المطالبين بإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بالتظاهر أمام منزل وزير التعليم يوآف كيش، في مدينة هود هشارون، وطالبوا بـ"إنقاذ الرهائن".

كما قام متظاهرون آخرون بإغلاق الطريق السريع رقم 40 شمالا، الذي يقع بالقرب من تقاطع بيلو، بالإضافة إلى إغلاق الطريق الساحلي جنوبا الواقع بالقرب من تقاطع ياناي بصورة جزئية، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه بالإضافة إلى ذلك، أغلق المتظاهرون الطريق السريع رقم 1 في منطقة تقاطع نيشاريم، كما قاموا بإغلاق شارع أيالون ساوث الواقع بالقرب من تقاطع "كيه كيه إل".