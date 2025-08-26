شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منازل الفلسطينيين بقطاع غزة



وكالات

يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف منازل المدنيين وخيام النزوح في القطاع مخلفا شهداء وجرحى، في اليوم 163 منذ استئناف العدوان على غزة.

أفادت مصادر طبية، باستشهاد 92 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة بينهم 6 من الصحفيين.

ومنذ فجر اليوم الثلاثاء، استشهد 19 فلسطينيا في غارات إسرائيلية، جراء استهداف شقق سكنية وعمارات في مناطق متفرقة من القطاع.

وفجر اليوم، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة الدهشان في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ويكثف جيش الاحتلال عمليات القصف على مدينة غزة المهددة بالاحتلال بالكامل، وفق مخطط الحكومة الإسرائيلية.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية ثانية على شقة سكنية محيط مفترق الغفري وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إن طفل استشهد في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة زقوت في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وأصيب 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء إلقاء مسيرات إسرائيلية قنابل على منازل الأهالي في جباليا النزلة شمالي غزة.

وجدد الجيش الإسرائيلي عمليات النسف لمنازل المواطنين في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع.

وأعلن مستشفى حمد، أنه استقبل جثامين 4 شهداء و 82 مصابًا من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد رجل وزوجته وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة الداية بمنطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في استهداف الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو زبيدة ببلوك 7 في مخيم البريج.

واستشهدت فلسطينيتان وأصيب آخرون جراء استهداف الطيران المروحي الإسرائيلي مستودعا يؤوي نازحين في شارع عكيلة بدير البلح.

وفي جنوب القطاع، استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

واستشهد 46 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على خان يونس خلال 24 ساعة بينهم 6 صحفيين، وفقا للغد.