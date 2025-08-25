إيلون ماسك يتهم آبل وأوبن أيه.آي بخنق المنافسة لصالح شات جي بي تي

واشنطن - (أ ب)

أقام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركتي آبل" و أوبن أيه آي، بتهمة خنق المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال ماسك الذي يمتلك شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي "إكس.أيه.آي" إن آبل المصنعة لهواتف آيفون الذكية و "أوبن أيه.آي"، المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي تتعاونان لإحباط المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقدم ماسك الشكوى، المكونة من 61 صفحة والمُقدمة إلى محكمة اتحادية في ولاية تكساس الأمريكية في أعقاب تهديد أطلقه قبل أسبوعين عندما اتهم آبل بمنح تطبيق شات جي.بي.تي وتطبيقات أوبن أيه.آي الأخرى معاملة مميزة غير عادلة على متجر تطبيقات آب ستور المملوك لآبل.

وألمح ماسك في منشوره السابق إلى أن آبل تلاعبت بالنظام ضد منافسي شات جي.بي.تي، مثل تطبيق المحادثة الآلية جروك التابع لشركة إكس أيه.آي، في حين يقدم في الدعوى القضائية تفاصيل الشكوى التي أقامتها شركة إكس.أيه.آي وإكس كورب التابعة لماسك أيضا، في محاولة للحصول على تعويضات مالية وأمر قضائي يمنع هذه الأساليب غير القانونية المزعومة.

تؤكد الدعوى القضائية أن "هذه قصة احتكار بين شركتين توحدان قواهما لضمان استمرار هيمنتهما في عالم يهيمن عليه بسرعة أقوى تقنية ابتكرتها البشرية على الإطلاق وهو الذكاء الاصطناعي . وتصور الدعوى شركة آبل كشركةٍ ترى في الذكاء الاصطناعي "تهديدًا وجوديًا" لنجاحها المستقبلي، مما دفعها إلى التواطؤ مع أوبن أيه.آي في محاولةٍ لحماية امتياز آيفون الذي لطالما كان مصدر دخلها الأكبر.

كما تتهم الشكوى شركة أبل بمحاولة حماية الآيفون من "التطبيقات الفائقة" التي تقوم بكل شيء، مثل التطبيق الذي يحاول ماسك منذ فترة طويلة إنشاءه باستخدام منصة إكس. وتدعم شكوى ماسك، دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد أبل العام الماضي.