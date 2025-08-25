إعلان

ماكرون: تجويع شعب غزة بأكمله جريمة يجب أن تتوقف فورا

08:31 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ناقش مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الوضع المأساوي في غزة"، مشيرًا إلى أن تجويع شعب بأكمله جريمة يجب أن تتوقف فورا.

وأضاف: "نعمل بشكل وثيق" مع قطر، لضمان نجاح جهود الوسطاء والتحضير لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر المقبل.

ويعد مؤتمر حل الدولتين مؤتمر دولي وزاري يُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 22 سبتمبر 2025، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية.

يهدف المؤتمر إلى إحياء المسار السياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع ضمان أمن إسرائيل، ويشارك فيه وزراء خارجية وممثلون من أكثر من 100 دولة، وسط غياب الولايات المتحدة وإسرائيل، ويبحث خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون تجويع غزة أهل غزة غزة احتلال غزة اسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان