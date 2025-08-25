ماكرون: تجويع شعب غزة بأكمله جريمة يجب أن تتوقف فورا

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ناقش مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الوضع المأساوي في غزة"، مشيرًا إلى أن تجويع شعب بأكمله جريمة يجب أن تتوقف فورا.

وأضاف: "نعمل بشكل وثيق" مع قطر، لضمان نجاح جهود الوسطاء والتحضير لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر المقبل.

ويعد مؤتمر حل الدولتين مؤتمر دولي وزاري يُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 22 سبتمبر 2025، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية.

يهدف المؤتمر إلى إحياء المسار السياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع ضمان أمن إسرائيل، ويشارك فيه وزراء خارجية وممثلون من أكثر من 100 دولة، وسط غياب الولايات المتحدة وإسرائيل، ويبحث خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة