سوريا تستنكر التوغل الإسرائيلي في ريف دمشق وتؤكد: "انتهاك سافر"

07:26 م الإثنين 25 أغسطس 2025

التوغل الإسرائيلي في ريف دمشق

دمشق - (د ب أ)

استنكرت وزارة الخارجية السورية بشدة اليوم الإثنين التوغل العسكري الإسرائيلي في ريف دمشق.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان رسمي صدر اليوم، نقله تليفزيون سوريا، عن "إدانتها الشديدة للتوغل العسكري الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت جن بريف دمشق".

وجاء في البيان أن العملية "تمت عبر قوة مؤلفة من إحدى عشرة آلية عسكرية وما يقارب مئتي جندي، والسيطرة على تل بابطا الواردة في مرج جبل الشيخ، في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

وزارة الخارجية السورية ريف دمشق التوغل الإسرائيلي سوريا
