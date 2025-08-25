وكالات

بحث وزيرا الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ونظيره الجزائري أحمد عطاف تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الليبي.

وشدد الوزيران على أهمية دعم المسار السياسي الليبي–الليبي، بما يضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، وخروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكدا كذلك على ضرورة مواصلة تفعيل الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا التي تضم مصر والجزائر وتونس لضمان تنسيق الجهود والمتابعة.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الوزيرين على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لانعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية المشتركة في أقرب فرصة، بما يعزز أطر التعاون الثنائي ويحقق نقلة نوعية في مجالات البنية التحتية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتبادل الخبرات التنموية.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يضمن الإفراج عن عدد من الرهائن والأسرى، ويفتح المجال أمام نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا التزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.