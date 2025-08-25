وزيرا خارجية مصر وتونس يبحثان الأوضاع فى ليبيا والسودان وغزة

وكالات

التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الاثنين مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، أعرب الجانبان عن تقديرهما لما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وتونس من نمو متصاعد، وأكدا الحرص المشترك على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في ضوء ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة، كما أعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية - التونسية المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيسة الحكومة التونسية.

وفيما يخص تطورات الأوضاع في قطاع غزة، عرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يضمن الإفراج عن عدد من الأسرى، ويفتح المجال أمام دخول المساعدات، منوهاً إلى التداعيات الإنسانية المروعة الناتجة عن السياسة الإسرائيلية للحصار والتجويع.

على صعيد آخر، تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدين أهمية دعم المسار السياسي الليبي الليبي، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، واستمرار تفعيل الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.

وفي هذا السياق، رحب الوزير عبد العاطي بما أعلنته المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا بشأن خارطة طريق تسوية الأزمة الليبية، وخاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة خلال فترة زمنية محددة تتراوح بين 12 و 18 شهرا.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحرص على دعم المؤسسات الوطنية السودانية.

وأكد في هذا السياق استعداد مصر للتفاعل مع المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.