إسقاط طائرتين مسيرتين متجهتين إلى موسكو

08:01 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

إسقاط طائرات مسيرة أرشيفية

وكالات

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو العاصمة الروسية فجر اليوم الاثنين.

أضاف سوبيانين في بيان: أن متخصصي خدمات الطوارئ يعملون في مواقع سقوط الحطام" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بالتزامن مع ذلك ذكر فاسيلي أنوخين حاكم مقاطعة سمولينسك غرب موسكو، أنه تم اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار نتيجة سقوط الحطام، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ما مجموعه 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية خلال الليلة الماضية.

