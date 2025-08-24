الرئيس الشرع: هناك بحث متقدم بشأن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل

وكالات

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، عن وجود مباحثات متقدمة بشأن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، مشدداً على أن أي اتفاق محتمل سيكون على أساس خط الهدنة المبرم عام 1974.

وأوضح الشرع خلال لقائه وفداً إعلامياً عربياً، أن دمشق لن تتردد في اتخاذ أي قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة، مشيراً إلى أن الاتفاق مع مظلوم عبدي يحظى بدعم داخلي وخارجي ويشكّل أرضية لأي حوار مقبل.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ومنع أي سلاح خارج إطار الدولة، لافتاً إلى أن لبنان عانى كثيراً من سياسات الماضي، وأن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة بين البلدين.

وأضاف الشرع: "نتطلع إلى كتابة تاريخ جديد للعلاقات اللبنانية ـ السورية يقوم على معالجة اقتصادية واستقرار ومصالح مشتركة، وعلى أساس علاقة من دولة إلى دولة بعيداً عن الإرث السلبي السابق".