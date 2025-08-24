إعلان

المستشار الألماني يدعو إلى انتخاب امرأة لمنصب رئيس الجمهورية

09:24 م الأحد 24 أغسطس 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

برلين - (د ب أ)

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى انتخاب امرأة في منصب رئيسة الجمهورية الاتحادية في عام 2027.

وخلال فعالية الأبواب المفتوحة لمقرات الحكومة الألمانية، قال ميرتس في برلين اليوم الأحد: "أستطيع أن أتصور بشكل جيد للغاية أن ننتخب في عام 2027 امرأة رئيسة للجمهورية وذلك لأول مرة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. سيكون ذلك أمرًا جيدًا".

وجاء تصريح ميرتس ردًا على سؤال من أحد المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الولاية الثانية والأخيرة لرئيس جمهورية ألمانيا الحالي فرانك فالتر شتاينماير ستنتهي في مارس 2027.

وأوضح ميرتس أن قرار ترشيح السياسية يوليا كلوكنر لمنصب رئيسة البرلمان كان خياره الشخصي، وقال: "أبذل كل ما بوسعي من أجل تحسين تمثيل النساء أيضًا في المناصب القيادية العليا في بلدنا".

ويترأس ميرتس الحزب المسيحي الديمقراطي (الذي تنتمي إليه كلوكنر)، ويُكَوِّن هذا الحزب مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يُعْرَف بالاتحاد المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يضم أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

فريدريش ميرتس المستشار الألماني رئاسة ألمانيا
