خامنئي: المشكلات مع الولايات المتحدة في عهد ترامب غير قابلة للحل

برلين - (د ب أ)

استبعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في خطاب بث عبر التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال خامنئي إن المشكلات غير قابلة للحل ولم تعد تقتصر على مجرد ادعاءات موجهة لإيران مثل دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، بل إن الولايات المتحدة تطالب الآن بالطاعة والاستسلام.

وأضاف: "إن الشعب الإيراني سيعارض هذا المطلب البغيض بكل عزم".

وأوضح خامنئي أن ترامب أيضا "حرّض" إسرائيل وساندها في مهاجمة إيران لإجبارها على إحداث تغيير سياسي، غير أن كليهما فوجئا بأن إيران دافعت عن نفسها بكرامة.

ونادرا ما يظهر المرشد الأعلى الإيراني، الذي يملك الكلمة الفصل في جميع القضايا الاستراتيجية، علنا منذ أن شنت إسرائيل هجمات على أهداف نووية في أنحاء البلاد في يونيو.

ويعتقد مراقبون أنه يلتزم بالاختفاء في ملجأ محصن لتجنب أي محاولة اغتيال من جانب إسرائيل.

وأكد خامنئي أن إيران انتصرت في الحرب القصيرة، رغم تعرض منشآت نووية وعسكرية مهمة لأضرار أو حتى للتدمير.

ويظل وضع المباحثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني غير واضح.

ولم يستبعد الإصلاحيون، ومنهم الرئيس مسعود بزشكيان وحكومته، استئناف المفاوضات، إلا أن المتشددين في البرلمان يعارضون بشدة استمرارها، بعد أن ألقت الولايات المتحدة ما يُعرف بالقنابل الخارقة للتحصينات على منشآت نووية إيرانية هامة خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.

ويرى مراقبون أن خامنئي لا يعارض من الناحية الجوهرية المفاوضات، لكنه يرفض شروط ترامب.