لم تمضِ سوى ساعات قليلة على توجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعه الأخير مع المجلس الأمني المصغر لمناقشة خطة الحرب على غزة واحتلالها بالكامل، حتى دوّت انفجارات ضخمة في شمالي القطاع، نتيجة تفجيرات نفذتها قوات الاحتلال.

ورغم ما يمر به سكان غزة من مجاعة حقيقية أعلنتها الأمم المتحدة رسميًا — في أول إعلان من نوعه بالشرق الأوسط — وجّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رسالة واضحة لرئيس الأركان إيال زامير، خلال اجتماع المجلس الأمني الخميس الماضي، قائلاً: "لا تُعطِهم ماءً ولا كهرباء، دعهم يموتون جوعًا أو يستسلموا، هذا ما نريده".

وفي إطار تسريع وتيرة الحرب على غزة، استخدمت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة وغازات سامة لاستهداف سكان حي الشيخ رضوان وشارع الجلاء وجباليا النزلة شمال ووسط مدينة غزة، حيث حذّر الأهالي من خطورة استنشاق الغازات الناتجة عن التفجيرات الواسعة.

وخلال الساعات الماضية، نفّذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة لأحياء سكنية في جباليا، وثّقها الأهالي بالصور والفيديوهات، وأظهرت انفجارات عنيفة وحاويات محملة بمواد متفجرة سائلة استخدمها الجيش لنسف المناطق.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، أصيب عدد كبير من سكان جباليا بحالات تهيّج حاد في الجهاز التنفسي نتيجة الموجات الانفجارية والروائح الكريهة المنبعثة، ما أدى إلى تعرض كبار السن لجلطات وتمزق رئوي في بعض الحالات.

وبالتزامن مع هذه المجازر، أكد المقرر الأممي الخاص بالحق في الغذاء، مايكل فخري، أن إسرائيل ترتكب "أكبر عمل وحشي مخالف للقانون الدولي" ضد الشعب الفلسطيني، عبر الإبادة الجماعية والتجويع، داعيًا المجتمع الدولي والدول العربية إلى فرض عقوبات صارمة على تل أبيب.

ومع تشديد الجيش الإسرائيلي الخناق على سكان غزة ونسف المنازل والمخيمات، بدأت حركة نزوح واسعة من مدينة غزة باتجاه وسط وجنوب القطاع، وفق ما أوردته وسائل الإعلام العالمية.