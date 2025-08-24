إعلان

عمرو موسى يثير الجدل حول اختيار سفير مصر لدى السعودية في عهد مبارك

11:28 ص الأحد 24 أغسطس 2025

عمرو موسى

وكالات

أثارت تصريحات الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث عن الطريقة التي اختير بها السفير المصري لدى السعودية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، مشيراً إلى أن الأمر تخللته "دعابة" مع الرئيس.

وجاءت تصريحات موسى خلال مقابلة مع قناة MBC، حيث قال: "هناك معايير كثيرة لاختيار السفراء، لكن في إحدى المرات كان هناك نقاش مع الرئيس مبارك حول تعيين السفير المصري في السعودية. الرئيس كان رجلاً لطيفاً ويفهم الدعابة، فسألني: اشمعنى ده؟".

وأضاف موسى: "كنت قد رشحت السفير محمد كامل عمرو، الذي كان حينها سفيراً في الصين قبل أن يصبح لاحقاً وزيراً للخارجية. فسألني الرئيس: ليه اخترته للسعودية؟ فقلت له إن السعوديين طوال، وهذا السفير طويل، ولا نريد سفيراً قصيراً. فضحك الرئيس وقال: والله عندك حق، يلا أوكي".

التصريحات التي وصفها موسى بأنها جاءت في سياق طريف، أثارت موجة من التفاعل على المنصات الرقمية، حيث تداولها مستخدمون بكثافة، معتبرين أنها تكشف جانباً غير مألوف من كواليس اختيار السفراء.

من جانبه، علّق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، على المقطع المتداول عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً)، مكتفياً بكلمة واحدة هي: "تاريخ"، كما أعاد نشر مقطع آخر لعمرو موسى يتحدث فيه عن العراق.

عمرو موسى السعودية حسني مبارك
