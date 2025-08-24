

وكالات

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، إن صدى دوي الانفجارات والقصف وصل إلى مناطق جنوب الضفة الغربية المحتلة.

زيشهد قطاع غزة ليلة من ليالي الجحيم إثر الغارات الإسرائيلية والتفجيرات الضخمة التي يسمع دويها من أقصى شمال القطاع حتى جنوبه.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن الطائرات الإسرائيلية تشن غارات متتالية وضخمة تستهدف مناطق متفرقة في القطاع، بالإضافة إلى تفجير آليات مفخخة في عدد من المناطق السكنية وعلى وجه الخصوص مدينة جباليا وحي الزيتون شمال القطاع.

وأشارت المصادر إلى أنه بالتزامن مع القصف والتفجيرات، تقوم المدفعية الإسرائيلية بتنفيذ هجمات على مناطق متفرقة بشكل عشوائي، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة من طراز "كواد كابتر" التي تطلق النيران تجاه المدنيين.

وبحسب المصادر، فإن عددا من المنازل السكنية سقطت على رؤوس ساكنيها إثر القصف الكثيف في منطقة جباليا البلد شمال القطاع، كما وجهت تحذيرات إلى سكان حي الشيخ رضوان والجلاء وجباليا النزلة باستخدام كمامات مبللة بالمياه، بسبب وجود غازات يعتقد أنها سامة وروائح كريهة لم يتم التعرف عليها، وتسبب حرقة بالأنف وضيقا في التنفس، وفقا لروسيا اليوم.