الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل برد أشد قسوة حال تكرار اعتدائها

وكالات

قال القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور اليوم السبت، إنه "في حال تكرار اعتداءات الكيان الإسرائيلي على إيران فسوف يتلقّى ردّاً رادعاً وأشدّ قسوة من حرب الـ12 يوماً".

إلى ذلك، أكّد باكبور ، أن "الحفاظ على صحّة وسلامة كوادر الحرس الثوري سيبقى على رأس أولوياتهم كما في السابق"، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.