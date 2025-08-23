إعلان

الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل برد أشد قسوة حال تكرار اعتدائها

04:18 م السبت 23 أغسطس 2025

القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور اليوم السبت، إنه "في حال تكرار اعتداءات الكيان الإسرائيلي على إيران فسوف يتلقّى ردّاً رادعاً وأشدّ قسوة من حرب الـ12 يوماً".

إلى ذلك، أكّد باكبور ، أن "الحفاظ على صحّة وسلامة كوادر الحرس الثوري سيبقى على رأس أولوياتهم كما في السابق"، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور اعتداءات الكيان الإسرائيلي على إيران الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان