إعلان

المجلس العسكري في غينيا يعلق عمل أكبر ثلاثة أحزاب معارضة

03:43 م السبت 23 أغسطس 2025

المجلس العسكري في غينيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

قبل شهر واحد من استفتاء دستوري، علق المجلس العسكري في غينيا عمل أكبر ثلاثة أحزاب معارضة.

وأعلنت وزارة الإدارة الإقليمية اليوم السبت، أنه لن يتم السماح للأحزاب بالمشاركة في أي أنشطة سياسية لمدة 90 يوما اعتبارا من الآن.

وكان السبب المزعوم للتعليق هو أن الأحزاب لم تنفذ متطلبات الميثاق السياسي الوطني.

ومنذ أمس الجمعة، تم السماح للأحزاب بالإعلان عن مقترحاتها بشأن النسخة الجديدة من الدستور.

ومن المقرر أن يتم إجراء الاستفتاء في 21 سبتمبر المقبل، وينظر إليه بوصفه خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات ديمقراطية.

غير أن المعارضة وجماعات المجتمع الدولي ترى أن الاستفتاء جزء من خطة للمجلس العسكري الحاكم لتعزيز سلطته على بلد يبلغ عدد سكانه 14 مليون نسمة.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات بمختلف أنحاء البلاد ضد الاستفتاء في الخامس من سبتمبر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس العسكري في غينيا عليق عمل ثلاثة أحزاب معارضة في غينيا الميثاق السياسي الوطني الغيني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان