المجلس العسكري في غينيا يعلق عمل أكبر ثلاثة أحزاب معارضة

(د ب أ)

قبل شهر واحد من استفتاء دستوري، علق المجلس العسكري في غينيا عمل أكبر ثلاثة أحزاب معارضة.

وأعلنت وزارة الإدارة الإقليمية اليوم السبت، أنه لن يتم السماح للأحزاب بالمشاركة في أي أنشطة سياسية لمدة 90 يوما اعتبارا من الآن.

وكان السبب المزعوم للتعليق هو أن الأحزاب لم تنفذ متطلبات الميثاق السياسي الوطني.

ومنذ أمس الجمعة، تم السماح للأحزاب بالإعلان عن مقترحاتها بشأن النسخة الجديدة من الدستور.

ومن المقرر أن يتم إجراء الاستفتاء في 21 سبتمبر المقبل، وينظر إليه بوصفه خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات ديمقراطية.

غير أن المعارضة وجماعات المجتمع الدولي ترى أن الاستفتاء جزء من خطة للمجلس العسكري الحاكم لتعزيز سلطته على بلد يبلغ عدد سكانه 14 مليون نسمة.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات بمختلف أنحاء البلاد ضد الاستفتاء في الخامس من سبتمبر.