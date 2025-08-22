الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات ضد أهداف في تل أبيب

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله، يحيى سريع، عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيّرات ضد أهداف للعدو الإسرائيلي، استهدفت مطار اللد وعسقلان ويافا.

وقال يحيى سريع، في بيان له اليوم الجمعة، إنهم هاجموا مطار اللد بصاروخ فرط صوتي باليستي من نوع "فلسطين 2"، بينما تم تنفيذ الهجمات على الهدف العسكري في عسقلان والهدف الآخر في يافا باستخدام الطائرات المسيّرة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالقدس وتل أبيب عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مؤكدًا أنه تم إغلاق المجال الجوي لمطار بن غوريون مؤقتًا.

وأفادت إذاعة قوات الاحتلال بأن الصاروخ الذي أُطلق من اليمن تفكك أثناء مساره، فيما أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخ اعتراضية تجاه الأجزاء المتساقطة منه، ليسقط جزء منها على ساحة منزل في منطقة موديعين بالقدس.

وأكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية تسجيل إصابات بين المدنيين نتيجة التدافع نحو الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار إثر إطلاق الصاروخ.