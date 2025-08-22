ترامب يمنح بوتين مهلة جديدة قبل اتخاذ إجراءات ضد موسكو

القاهرة- مصراوي

أمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصورة مطبوعة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لقائهما في ألاسكا، في المكتب البيضاوي، يوم الجمعة.

وقال ترامب، الجمعة، إنه سيمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أسبوعين آخرين"، موسعًا بذلك مهلة اتخاذ أي إجراءات محتملة ضد موسكو بعد أن حث الزعيم الروسي على الاجتماع مع نظيره الأوكراني في محاولة لإنهاء الحرب.

وعند سؤاله من قبل مراسلة CNN عن إمكانية أن لا يفعل شيئًا إذا لم يلتق بوتين بالرئيس الأوكراني، أجاب ترامب: "سنرى. سأرى من المسؤول عن ذلك".

وأضاف: "إذا كانت هناك أسباب، فسأتفهمها؛ أنا أعرف بالضبط ما أفعل. سنرى ما إذا كان هناك اجتماع أم لا، سيكون من المثير للاهتمام أن نعرف، وإذا لم يحدث الاجتماع، فلماذا لم يُعقد؟ لأنني طلبت منهم عقد اجتماع".

وتابع ترامب: "لكنني سأعرف خلال أسبوعين ما الذي سأفعله"، معيدًا استخدام الإطار الزمني الذي كرره مرارًا لتحديد مدى استعداد بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما أخرج ترامب من المكتب صورة له مع بوتين في أنكوراج، ألاسكا، وقال إن الزعيم الروسي أرسلها له.

وأشار ترامب: "لقد أُرسلت لي للتو صورة من شخص يريد أن يكون هناك بشدة"، في إشارة إلى كأس العالم، التي أعلن مؤخرًا أن سحب قرعتها سيُجرى في مركز كينيدي في ديسمبر.

وأضاف ترامب: "لقد كان محترمًا جدًا تجاهي وتجاه بلدنا، لكنه لم يكن محترمًا بنفس القدر تجاه الآخرين"، ملمحًا إلى احتمال قدوم بوتين إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم.