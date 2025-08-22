ترامب: بعض الدول ستجد سهولة في دخول أمريكا لحضور كأس العالم 2026

واشنطن – سي إن إن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جماهير كرة القدم الراغبين في الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة من أجل متابعة مباريات كأس العالم 2026، سيجدون "سهولة كبيرة في الدخول"، لكن ذلك "سيعتمد على الدول التي يأتون منها".

وأوضح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "بعض الدول سيكون دخولها سهلاً جداً جداً، ودول أخرى سيكون الأمر بالنسبة لها أصعب قليلاً بطبيعة الحال".

من جانبها، أكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن هناك آلية سريعة لفحص طلبات التأشيرات والموافقة عليها، مشيرةً إلى أنه سيتم التدقيق في جميع المتقدمين بدقة، لكنهم سيكونون "مرحباً بهم" في البلاد.

وقالت نويم: "لدينا آلية جاهزة سنبدأ بتنفيذها لتسريع الموافقات على التأشيرات. سيتم التدقيق الكامل مع الجميع، لكننا متحمسون لاستقبالهم، وسننجز الأمر بسرعة. نأمل أن يعرف العالم أن الولايات المتحدة متحمسة لاستقبال العائلات هنا للاستمتاع بهذا الحدث".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن قرعة كأس العالم 2026 ستُجرى في 5 ديسمبر في مركز كينيدي بواشنطن العاصمة، في خطوة تجمع بين أكبر بطولة كروية في العالم وإحدى أبرز المؤسسات الثقافية الأمريكية التي يسعى ترامب لتطويرها.

وستُقام البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث تستضيف 11 مدينة أمريكية المباريات، لكن العاصمة واشنطن ليست من بينها، وهو أمر غير مألوف بالنسبة لعاصمة الدولة المضيفة.