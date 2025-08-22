إسرائيل تعلن دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة

وكالات

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في عدة مواقع بالجنوب خشية تسلل طائرة مسيّرة، مؤكدة أن الأمر يخضع للفحص والتحقيق.

وأوضح جيش الاحتلال، أن مسيّرة أُطلقت من اليمن تسللت إلى جنوبي إسرائيل، مشيرًا إلى أن محاولات اعتراضها لا تزال جارية في منطقة غلاف غزة.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق عدة صواريخ اعتراضية في محاولة لإسقاط المسيّرة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 71 شهيدًا و251 إصابة، لافتة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 62,263 شهيدًا و157,365 إصابة.





