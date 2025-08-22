إعلان

ترامب عن نائبه السابق: بولتون يريد قتل الناس وكان مفيدا بالنسبة لي

05:48 م الجمعة 22 أغسطس 2025

جون بولتون وترامب

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنه لا يعرف "شيئًا" عن عملية المداهمة التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في منزل مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون.

وأضاف ترامب: "لا أعرف شيئًا عن الأمر، علمت به هذا الصباح فقط، لقد نفذوا المداهمة"، قبل أن يصف بولتون بأنه "شخص منحط".

وتابع ترامب: "عندما قمت بتعيينه كان يخدم غرضًا جيدًا، لأنه – كما تعلمون – كان أحد الأشخاص الذين أجبروا الرئيس السابق جورج بوش الابن على القيام بالقصف السخيف في الشرق الأوسط. بولتون دائمًا يريد قتل الناس، وهو سيئ جدًا في عمله، لكنه كان مفيدًا بالنسبة لي".

كما هاجم ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، واصفًا إياه بـ"عديم القيمة"، مضيفًا: "أنا لست معجبًا ببرامج بولتون أو تحركاته. لا أعرف شيئًا عن الأمر، علمت به هذا الصباح فقط، وقلت لفريقي أن يتصرفوا كما يرون مناسبًا".

وكانت CNN قد رصدت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق اليوم عند منزل بولتون في منطقة واشنطن العاصمة. كما خطط الـFBI لمداهمة مكتبه صباح اليوم، وفقًا لمصدر مطلع على التحقيق، لكن لم يتضح متى ستتم العملية.

