انطلاق مبادرة "أسماك البلد" وسوق اليوم الواحد بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات الأسبوع الثامن لمبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" لتخفيض أسعار الأسماك، إلى جانب النسخة الخامسة عشرة من سوق اليوم الواحد، والذي استضافته هذا الأسبوع مدينة أبوصوير.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري، ومها السيد، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وعدد من مديري المديريات والقطاعات التنفيذية، وممثلي الثروة السمكية، وجهاز التطوير والتجميل، والشبكة الوطنية للطوارئ، وقيادات محلية وتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال توفير الأسماك الطازجة والسلع الغذائية بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، مشيدًا بجودة وتنوع المعروضات ودور التجار والمزارعين في إنجاحها.

وأشار إلى أن إقامة سوق اليوم الواحد بالتزامن مع المبادرة بمدينة أبوصوير يعكس نجاح التجربة واستجابتها المباشرة لمطالب الأهالي، حيث ضم السوق مختلف السلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضر وفاكهة ومنتجات البقالة والمنظفات، إلى جانب منتجات موسمية مثل حلوى المولد ومستلزمات المدارس.

كما أثنى المحافظ على فريق عمل المبادرات وأسواق اليوم الواحد من التنفيذيين، مؤكدًا أن نجاح التجربة يعود إلى التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، بما يضمن وصول السلع والخدمات إلى المواطنين بجودة عالية وسعر مناسب.

وتضمن السوق هذا الأسبوع باكيات ثابتة وسيارات متنقلة لبيع السلع، ومنتجات مديرية الزراعة من الخضر والفاكهة الطازجة والمنتجات العضوية وبيض المائدة بأسعار مخفضة، فضلًا عن توفير جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أكثر من 3 أطنان من أسماك البلطي السوبر والدبارة والأسماك المجمدة.

كما شمل السوق تقديم خدمات حيوية للأهالي، منها المركز التكنولوجي المتنقل، والخدمات الطبية المتنقلة، إضافة إلى توفير وسائل مواصلات مجانية من مركز ومدينة أبوصوير لنقل المواطنين من القرى والتوابع إلى موقع السوق بحديقة توشكى أمام مدرسة أبوصوير الثانوية.

وأكدت شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن هناك متابعة مباشرة من المحافظ وتنسيقًا مع وزارتي التموين والتنمية المحلية للتوسع في المبادرة التي أثبتت نجاحها في ضبط الأسواق وتقليل الحلقات الوسيطة. فيما أوضح أحمد النبوي، مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن استمرار المبادرة للأسبوع الثامن يعكس ثقة المواطنين وتعاون أصحاب المزارع السمكية الوطنية.

وشدد د. محمد شطا، مدير مديرية الزراعة، على أهمية المشاركة بمنتجات زراعية طبيعية تحقق التكامل في السوق، بينما أكد د. هاني عبد الخالق، مدير عام الطب البيطري، أنه جرى فحص جميع الأسماك واللحوم المعروضة للتأكد من سلامتها قبل طرحها للمواطنين.

وتؤكد هذه المبادرة الدور الفعّال لمحافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني مبادرات تستهدف المواطن مباشرة، وتوفير حلول عملية للتحديات الاقتصادية، وضمان وصول الغذاء الآمن والمتنوع لجميع الأسر بأسعار مناسبة.