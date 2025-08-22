زلزال بقوة 5 ,7 درجة يضرب جنوب المحيط الأطلسي



بوينس أيرس(الأرجنتين)- (أ ب)

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قويا بلغت شدته 5 ,7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب المحيط الأطلسي، في وقت متأخر من أمس الخميس، مما دفع السلطات في تشيلي إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات مد عالية (تسونامي) على طول أجزاء من القارة القطبية الجنوبية.

ولم تكن هناك أي أوامر إخلاء على الفور في تشيلي أو الأرجنتين وهما الدولتان الأقرب إلى الزلزال.

ووقع الزلزال حوالي الساعة 11 و16 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي في الأرجنتين على بعد حوالي 710 كيلومترات(441 ميلا) جنوب شرق أوشوايا في الأرجنتين في ممر دريك، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتم تقدير عمق الزلزال بشكل مبدئي بنحو 8ر10 كيلومتر(7 ,6 أميال).

ويربط ممر دريك بين المحيط الأطلسي الجنوبي والمحيط الهادئ الجنوبي بين الطرف الجنوبي من أمريكا الجنوبية وشبه الجزيرة القطبية الجنوبية.

وعلى الرغم من أن ممر دريك أقل عرضة للزلازل عن أجزاء أخرى من ساحل تشيلي، إلا أنه يمتد عبر منطقة زلزالية وجيولوجية نشطة للغاية.

والمنطقة نائية للغاية ولم يكن هناك أي تقارير فورية عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.