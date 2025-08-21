مقتل شخص في إسقاط مروحية للشرطة في كولومبيا

(د ب أ)

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الخميس، مقتل شخص واحد على الأقل بعد إسقاط مروحية تابعة للشرطة في كولومبيا.

ولم يتسن في البداية معرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم قرب بلدة أمالفي في مقاطعة أنتيوكيا، بالقرب من مدينة ميديلين.

وفقا للحاكم أندريس جوليان ريندون، فإن مجموعات منشقة عن منظمة فارك المتمردة اليسارية وعصابة جلف كارتل الإجرامية تنشط في المنطقة.

وكانت قوات الأمن قد صادرت سابقا 1.5 طن من الكوكايين يخص عصابة جلف كارتل.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة إل تييمبو، قامت مروحيتان بإنزال رجال شرطة في المنطقة لتدمير حقول الكوكا.

وعادت المروحيتان بعد ورود تقارير عن هجوم على رجال الشرطة، وفي تلك اللحظة أصيبت إحدى المروحيتين بواسطة طائرة مسيرة وسقطت.

ونشر ريندون مقطع فيديو على تطبيق إكس يظهر فيه عمود أسود من الدخان فوق موقع تحطم المروحية.

وتعد كولومبيا أكبر دولة منتجة للكوكايين في العالم.

وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني بعد اتفاق السلام بين الحكومة ومنظمة فارك الذي تم توقيعه في 2016، لا تزال أجزاء من البلاد تحت سيطرة جماعات خارجة عن القانون.