استعدادا للهجوم.. إسرائيل تحذر مسؤولي الصحة في غزة بالتحرك جنوبا

(د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إن إسرائيل وجهت "مكالمات تحذير أولية" إلى السلطات الطبية والمنظمات الدولية استعداداً لعمليتها المزمعة لاحتلال مدينة غزة، تحضيراً لإجلائهم إلى جنوب القطاع.

وأفادت قوات الاحتلال الإسرائيلية في منشور على تطبيق تليجرام بأن المكالمات أجريت يوم الثلاثاء الماضي، قائلة بأنه "يتم إجراء تعديلات على البنية التحتية للمستشفيات في جنوب القطاع لاستقبال المرضى والجرحى".

وحذرت منظمات الإغاثة من أن نظام الرعاية الصحية في غزة على حافة الانهيار بالفعل بعد ما يقرب من عامين من الحرب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق مجلس الأمن الإسرائيلي على خطة احتلال مدينة غزة ونقل السكان إلى الجنوب.

وبحسب مصادر إسرائيلية، سيتم نقل السكان إلى مخيمات في جنوب غزة.

وقال الجيش إنه ينوي استهداف حماس في أكبر مدن الشريط الساحلي.

وتشير التقديرات إلى أن نحو مليون شخص يتواجدون حالياً في المدينة.

ويخشى العديد من الفلسطينيين موجة نزوح جديدة، مشابهة لما حدث خلال الحرب بعد تأسيس إسرائيل عام 1948 وخلال حرب الأيام الستة عام 1967.

واستشهد أكثر من ستين ألف فلسطيني حتفهم في الصراع الحالي، بحسب أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس.