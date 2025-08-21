وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إطلاق خدمة "نسك عمرة" التي تتيح للمعتمرين من خارج المملكة التقديم المباشر لاستخراج تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلات العمرة دون أي وسيط.

وتأتي خدمة "نسك عمرة" كإضافة لسلسلة من الخيارات الجديدة التي توفرها المملكة للراغبين في أداء العمرة من خارج السعودية، فضلا عن بعض الخيارات الأخرى التي تتضمن الوكلاء في بلد المعتمر والذين يمكن معرفتهم عن طريق المنصة.

وتتيح منصة "نسك عمرة" المستحدثة، مجموعة من الباقات مثل الحصول على التأشيرة والإقامة والمواصلات والخدمات المساندة والجولات الإثرائية، فضلا عن إمكانية تصميم باقات تتوافق مع المعتمر وفق رغبته عبر واجهة مستخدم تدعم 7 لغات متكاملة مع الأنظمة الحكومية من أجل توفير تجربة رقمية سلسة وموحدة.

وبحسب وزارة الحج السعودية، توفر منصة "نسك وعمرة" خيارات دفع متعددة تتوافق مع مختلف الشرائح الاجتماعية، إذ تتيح للمعتمر إتمام كافة الإجراءات إلكترونيا، بدءً من التقديم وحتى الحصول على التأشيرة، إلى جانب عدّة خيارات من الباقات والخدمات التي تلبي رغبات المعتمرين.

وأوضحت الوزارة السعودية، ان إطلاق منصة "نسك وعمرة" يأتي في إطار جهودها لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال استقبال أكبر عدد ممكن من الراغبين في أداء فريضة الحج وشعيرة العمرة دون صعوبات، مع توفير خدمات عالية الجودة تثمن تجربة المعتمرين والحجاج.