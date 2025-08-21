

وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن تفاصيل التسوية في أوكرانيا والقضايا الإقليمية، سيتم الاتفاق عليها بشكل عام قبل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع فلاديمير زيلينسكي.

وردا على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأربعاء، عما إذا كان يمكن توقع الاتفاق على التفاصيل الرئيسية للاتفاق قبل لقاء بوتين وزيلينسكي، قال فانس: "هذا سؤال جيد، أعتقد أنه إذا سلكت المسار البيروقراطي، فالإجابة هي نعم".

وأعرب عن رأيه بأن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي يمكن أن يساعد في تجاوز المأزق المتعلق بالتسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا.

وقال: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنا نفضل أن يلتقيا بغض النظر عن الاتفاق على جميع تفاصيل التسوية، ليس من الضروري إيجاد حل لكل قضية، ففي بعض الأحيان يمكن للقادة، من خلال جلوسهم وجهاً لوجه، تجاوز المأزق الذي لا تستطيع فرقهم الخروج منه"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي مؤتمر صحفي سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن موسكو مستعدة لأي شكل من أشكال المفاوضات حول أوكرانيا، ولكن يجب التحضير بعناية للقاءات على أعلى مستوى في جميع المراحل السابقة.

والاثنين الماضي، عقد ترامب اجتماعا مع زيلينسكي، ثم مع قادة دول الاتحاد الأوروبي الذين جاءوا لدعمه.

واستمرت المحادثة بين ترامب وزيلينسكي وجها لوجه لمدة ساعة تقريبا، بعد ذلك عقد اجتماع للرئيس الأمريكي مع السياسيين الأوروبيين بمشاركة زيلينسكي.

وبعد هذه المفاوضات، اتصل ترامب بالزعيم الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لاستمرار المشاورات المباشرة بين موسكو وكييف، بما في ذلك النظر في فكرة رفع مستواها.