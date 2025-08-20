الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لهجوم استهدف قواته في خانيونيس- فيديو

وكالات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقطع فيديو للهجوم الذي نفذه مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، على قواته في خانيونيس جنوبي قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفيرين، إن قوات الاحتلال رصدت أكثر من 15 مقاوما فلسطينيا خرجوا من أحد الأنفاق وأطلقوا النار وقذائف "آر بي جي" على الجنود.

وأشار ديفيرين، إلى أن قوات الاحتلال، تمكنت من صد الهجوم وتحييد 9 مقاومين على الأقل، فيما أصيب آخرون، في مقابل إصابة 3 جنود إسرائيليين في الهجوم.

ومن جانبه، قال قائد سرية في لواء كفير بالجيش الإسرائيلي، إن المواجهات في خان يونس دارت وجها لوجه والجيش استعان بسلاح الجو، لأن أكثر من 11 مقاوما فلسطينيا أطلقوا على القوات النار وصواريخ مضادة للدروع.

The IDF releases new footage showing Hamas's attack on an army encampment in southern Gaza's Khan Younis earlier today.



"The troops identified more than 15 terrorists who emerged from a tunnel and opened fire, including RPG fire, at the forces," IDF Spokesman Brig. Gen. Effie… pic.twitter.com/guQQt3n5pJ — Omadi (@iamtenseven) August 20, 2025

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها هاجمت صباح اليوم موقعًا للجيش الإسرائيلي جنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، إنها استهدفت دبابات ميركافا بعبوات وقذائف، بعد أنباء عن عملية جنوبي قطاع غزة تحدثت عنها وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت الكتائب، أنها أجهزت على عدد من جنود الجيش الإسرائيلي من مسافة صفر، كما استهدفت منازل تحصنوا فيها بقذائف مضادة للتحصينات والأفراد.

وأسفرت العملية عن إصابة 3 جنود إسرائيليين، أحدهم في حالة خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفيات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت مواقع إسرائيلية، بأن مقاومين من حماس هاجموا نقطة تمركز للواء كفير في رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن مروحيات الجيش تجلي مصابين، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ولفتت إلى أن عناصر من حركة حماس حاولوا أسر جنود إسرائيليين خلال الهجوم على موقع لواء كفير في رفح.