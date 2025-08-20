ماكرون عن عملية احتلال غزة: سيجر المنطقة لحرب دائمة

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه أجرى محادثة مع ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا توافقهم على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الأسرى ونزع سلاح حماس.

وأكد ماكرون، على أن الهجوم العسكري الذي تعد له إسرائيل في غزة لن يفضي إلا إلى كارثة حقيقية لكلا الشعبين وسيجر المنطقة لحرب دائمة، مضيفا "إنهاء الحرب يتطلب منا مع مصر والأردن وشركائنا على نشر بعثة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة".

وأشار ماكرون، إلى أن فرنسا تعمل مع مصر والأردن وشركائها على بلورة حل سياسي يلبي تطلعات الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، لافتا إلى أن فرنسا ستتشارك مع السعودية في رئاسة المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي سيُعقد في سبتمبر بنيويورك.