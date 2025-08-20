روسيا تُسقط 42 مسيرة أوكرانية وحريق بمنشأة وقود في أوديسا



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 42 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة 20 أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت في بيانها أنه تم تدمير 14 مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و7 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وفقا لسكاي نيوز.

أضافت أنه تم كذلك تدمير 5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و2 فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك وأوريول وسمولينسك، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كراسنودار وليبيتسك.

وفي كييف، كشفت مصادر أوكرانية عن اندلاع حريق في منشأة للوقود والطاقة في منطقة أوديسا، جنوبي أوكرانيا، نتيجة هجوم طائرة مسيرة روسية.