إعلان

روسيا تُسقط 42 مسيرة أوكرانية وحريق بمنشأة وقود في أوديسا

08:55 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

مسيرات أوكرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 42 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة 20 أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت في بيانها أنه تم تدمير 14 مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و7 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وفقا لسكاي نيوز.

أضافت أنه تم كذلك تدمير 5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و2 فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك وأوريول وسمولينسك، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كراسنودار وليبيتسك.

وفي كييف، كشفت مصادر أوكرانية عن اندلاع حريق في منشأة للوقود والطاقة في منطقة أوديسا، جنوبي أوكرانيا، نتيجة هجوم طائرة مسيرة روسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرة أوكرانية حريق بمنشأة وقود في أوديسا منشأة وقود في أوديسا أوكرانيا روسيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة