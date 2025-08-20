عشرات الشاحنات تصل معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخول قطاع غزة



دخلت عشرات الشاحنات من بينها شاحنات تتبع الهلال الأحمر المصري و19 شاحنة إغاثة تابعة لدول الإمارات العربية صباح اليوم الأربعاء إلى معبر كرم أبو سالم لتمهيدا لدخول قطاع غزة، في اليوم التاسع عشر لدخول المساعدات.

وتحمل الشاحنات مواد غذائية ومواد طبية إلى جانب الخيام التي أدخلت مصر منها العديد من الشاحنات اليوم.

وتتبع الشاحنات الإماراتية الـ19 عملية الفارس الشهم 3، وهي محملة بمواد غذائية وفق ما أفاد به مسؤول بالحملة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول المزيد من الشاحنات.

كما أن المواد الإغاثية التي تحملها الشاحنات، كانت على متن سفينة المساعدات الإنسانية الإماراتية التي وصلت قبل أيام إلى ميناء العريش محملة بـ7000 طن من المواد الإغاثية.

كما يجري التنسيق لإدخال سيارات الإسعاف التي قدمت على متن السفينة ذاتها، إلى جانب 20 صهريجا للمياه، وفقا للغد.

وازداد عدد الشاحنات الذي يدخل القطاع يوميا بشكل ملحوظ، بسبب الاتصالات المكثفة والضغوط التي تقوم بها عدة دول وعلى رأسها مصر، إذ أن أمس الثلاثاء شهد دخول 4 شاحنات محملة بالوقود تضاف إلى 5 شاحنات دخلت في وقت سابق، لتصل إلى المنظمات الأممية والهلال الأحمر الفلسطيني.

وتقول المؤسسات الأممية، إن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا حتى تلبي احتياجات المواطنين.