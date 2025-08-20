شهداء وجرحى جراء في غارات إسرائيلية متواصلة على خان يونس



وكالات

استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم رضيعة بعمر 3 أشهر فجر اليوم الأربعاء، في استهداف الاحتلال لمنزل لإحدى العائلات غربي مخيم خان يونس، بجانب عدد من الإصابات .

كما أصيب 13 فلسطينيا في استهداف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وتم نقل الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى الكويت التخصصي، إذ حملت الساعات الأخيرة تطورات ميدانية خطيرة، حيث لم يتوقف القصف الإسرائيلي سواء بالطيران الحربي أو المدفعية منذ التاسعة ليلا تحديدا في في مناطق حي الأمل، والكتيبة ىومنطقة شارع 5.

كما كانت هناك غارة إسرائيلية على شرق منطقة المتنزه الإقليمي حيث استهدف أراض زراعية في تلك المنطقة، وفقا للغد.

من جهة أخرى أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الثلاثاء أن الجيش استدعى 60 ألف من الجنود استعدادا لاحتلال مدينة غزة، في ظل غموض موقف رئيس وزراء الاحتلال من قبول الهدنة.