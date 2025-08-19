روتمان يشكر نتنياهو لموقفه ضد الحكومة الأسترالية

وكالات

شكر عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، سيمحا روتمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقفه "الحازم" ضد قرار حكومة أستراليا الذي وصفه بـ"البائس".

وقال روتمان: "الطريق لأستراليا يمر عبر جباليا وإخضاع حماس وهذا سيقود إلى تغيير جوهري في جبهة الإعلام العالمية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هاجم أستراليا عقب أزمة دبلوماسية جراء إلغاء تأشيرات دبلوماسيين.

وقال مكتب نتنياهو، إن "التاريخ سيذكر رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز بوصفه سياسيًا ضعيفًا خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا"، وفق تعبيره.

وأمس الاثنين، ألغت أستراليا تأشيرة الدخول الخاصة بعضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان، تحسبًا لاحتمال نشره الفرقة والكراهية في أراضيها، لترد إسرائيل بإلغاء تأشيرات الإقامة الخاصة بالدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية.