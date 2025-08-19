إعلان

روتمان يشكر نتنياهو لموقفه ضد الحكومة الأسترالية

04:40 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

الكنيست الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

شكر عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، سيمحا روتمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقفه "الحازم" ضد قرار حكومة أستراليا الذي وصفه بـ"البائس".

وقال روتمان: "الطريق لأستراليا يمر عبر جباليا وإخضاع حماس وهذا سيقود إلى تغيير جوهري في جبهة الإعلام العالمية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هاجم أستراليا عقب أزمة دبلوماسية جراء إلغاء تأشيرات دبلوماسيين.

وقال مكتب نتنياهو، إن "التاريخ سيذكر رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز بوصفه سياسيًا ضعيفًا خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا"، وفق تعبيره.

وأمس الاثنين، ألغت أستراليا تأشيرة الدخول الخاصة بعضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روتمان، تحسبًا لاحتمال نشره الفرقة والكراهية في أراضيها، لترد إسرائيل بإلغاء تأشيرات الإقامة الخاصة بالدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكنيست الإسرائيلي روتمان يشكر نتنياهو موقف نتنياهو ضد الحكومة الأسترالية حزب الصهيونية الدينية عضو الكنيست سيمحا روتمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك للتنديد بالاعتداء على سفارة مصر في لاهاي - صور وفيديو
أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي