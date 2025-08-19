إعلان

الخارجية الروسية: ترامب تلقى دعوة لزيارة موسكو

02:52 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

سيرجي لافروف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى دعوة لزيارة روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يبدون ملتزمين بجدية بتحقيق "سلام طويل الأمد ومستدام" في أوكرانيا، وذلك استنادًا إلى مناقشات جرت خلال القمة الأمريكية – الروسية في ألاسكا يوم الجمعة.

ووصف لافروف، أجواء اجتماع بوتين – ترامب بأنها "جيدة جدًا"، وذلك في تصريحاته لقناة روسيا 24 التلفزيونية الرسمية.

وأضاف: "كان واضحًا أن رئيس الولايات المتحدة وفريقه يريدون بصدق التوصل إلى نتيجة تكون طويلة الأمد، ومستدامة، وموثوقة".

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى تباين بين النهج الأمريكي ونهج القادة الأوروبيين الذين شاركوا في قمة خاصة في البيت الأبيض، الإثنين، جمعت ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح لافروف أن المسؤولين الأوروبيين "أصروا في كل مناسبة على وقف إطلاق النار فقط، ثم مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيرجي لافروف ترامب زيارة موسكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك