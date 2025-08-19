الخارجية الروسية: ترامب تلقى دعوة لزيارة موسكو

وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى دعوة لزيارة روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يبدون ملتزمين بجدية بتحقيق "سلام طويل الأمد ومستدام" في أوكرانيا، وذلك استنادًا إلى مناقشات جرت خلال القمة الأمريكية – الروسية في ألاسكا يوم الجمعة.

ووصف لافروف، أجواء اجتماع بوتين – ترامب بأنها "جيدة جدًا"، وذلك في تصريحاته لقناة روسيا 24 التلفزيونية الرسمية.

وأضاف: "كان واضحًا أن رئيس الولايات المتحدة وفريقه يريدون بصدق التوصل إلى نتيجة تكون طويلة الأمد، ومستدامة، وموثوقة".

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى تباين بين النهج الأمريكي ونهج القادة الأوروبيين الذين شاركوا في قمة خاصة في البيت الأبيض، الإثنين، جمعت ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح لافروف أن المسؤولين الأوروبيين "أصروا في كل مناسبة على وقف إطلاق النار فقط، ثم مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة".