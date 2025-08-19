إعلان

"تمرد الآلات".. روبوت صيني يضرب رجلًا على ظهره (فيديو)

01:43 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

روبوت صيني يضرب رجلًا على ظهره

وكالات

شهدت الصين حادثة لافتة أثارت جدلاً واسعاً حول علاقة الإنسان بالتكنولوجيا، بعدما أقدم رجل على دفع أحد الروبوتات، فما كان من الأخير إلا أن رد بضربة على ظهره.

ووفقاً لمقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الروبوت وهو يضرب الرجل على ظهره، بعدما دفعه الأخير.

وعلق أحد المستخدمين على مقطع الفيديو قائلًا: "قام رجل صيني بدفع أحد الروبوتات فغضب الروبوت ورد بضربة على ظهره وكأن الآلات بدأت شيئًا فشيئًا تُظهر تمرّدها".

روبوت صيني يضرب رجلا على ظهره علاقة الإنسان بالتكنولوجيا غضب الروبوت
