"تمرد الآلات".. روبوت صيني يضرب رجلًا على ظهره (فيديو)

وكالات

شهدت الصين حادثة لافتة أثارت جدلاً واسعاً حول علاقة الإنسان بالتكنولوجيا، بعدما أقدم رجل على دفع أحد الروبوتات، فما كان من الأخير إلا أن رد بضربة على ظهره.

ووفقاً لمقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الروبوت وهو يضرب الرجل على ظهره، بعدما دفعه الأخير.

وعلق أحد المستخدمين على مقطع الفيديو قائلًا: "قام رجل صيني بدفع أحد الروبوتات فغضب الروبوت ورد بضربة على ظهره وكأن الآلات بدأت شيئًا فشيئًا تُظهر تمرّدها".