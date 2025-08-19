لبيد يصف نتنياهو بـ"الشخصية الأكثر سمية" في عالم السياسة

وكالات

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ"الشخصية الأكثر سمية في عالم السياسة"، وفق تعبيره.

وقال لبيد، إن "مواجهة نتنياهو تقوي قادة العالم الديمقراطي، لأنه شخصية سامة".

وفي سياق منفصل، شددت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، اليوم، على أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعزل إسرائيل وتلحق الضرر بالجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين.