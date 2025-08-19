إعلان

مسيرات أوكرانية تشعل حريقا بمصفاة نفط ومستشفى بمنطقة فولجوجراد في روسيا

07:37 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

مسيرات أوكرانية

وكالات

قالت إدارة منطقة فولجوجراد الواقعة في جنوب غرب روسيا، اليوم الثلاثاء، إن حطام طائرات مسيرة أوكرانية تسبب في نشوب حريق بمصفاة نفط وسطح مستشفى في المنطقة.

ونقلت الإدارة عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف قوله: "يعمل رجال الإطفاء في الموقع في محاولة لاحتواء الحرائق وإخمادها".

وأضافت "وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات"، وفقا للغد.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا"، إن الرحلات الجوية من وإلى فولغوغراد توقفت لنحو ثلاث ساعات خلال الليل، ولم يتضح على الفور حجم الهجوم.

ووصف بوتشاروف هجمات الطائرات المسيرة بأنها "كبيرة".

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا.

