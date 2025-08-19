وكالات

أفادت صحيفة بيلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (79 عامًا) قاطع محادثاته مع الأوروبيين لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المقرر استئناف الجولة بعد ذلك.

وكان ترامب قد أعلن في الواقع أنه سيتصل بالرئيس الروسي بعد الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية.

يشارك في الاجتماع عدد من كبار السياسيين الأوروبيين المستشار الألماني فريديريش ميرز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.

قال الرئيس الأمريكي إنه يتوقع أن يثمر اجتماع اليوم مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيون عن محادثات "ناجحة"، مؤكدًا أن الهدف هو وقف القتل والتوصل إلى تسوية سياسية للحرب المستمرة في أوكرانيا.