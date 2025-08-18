ميرز وماكرون يدعوان إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية وقف القتال في أوكرانيا على الرغم من إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الاثنين على أن كييف وموسكو لن تحتاجا إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق سلام أوسع.

وقال ميرز في الوقت الذي تحدث فيه زعماء أوروبا واحدا تلو الآخر قبل مناقشتهم على المائدة المستديرة: "إن مصداقية هذه الجهود التي نبذلها اليوم تعتمد على وقف إطلاق النار على الأقل منذ بداية المفاوضات الجادة".

وقال ماكرون إن هناك حاجة لهدنة أو وقف إطلاق نار "على الأقل لوقف عمليات القتل كما ناقشنا ضرورة، ونحن جميعا ندعم هذه الفكرة".

وأضاف الزعيمان إنهما يعتبران الاجتماع الثلاثي بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتن خطوة منطقية تالية في هذه العملية.

وأوضح ماكرون أنه يود أن يرى اجتماعا آخر بعده يكون لأوروبا مقعد على الطاولة نظرا لأن "أمنها على المحك بوضوح".