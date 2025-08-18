ترامب: دعم أوكرانيا مستمر ولا استبعاد لإرسال قوات أمريكية

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دعم واشنطن لأوكرانيا سيظل قائما، بغض النظر عن نتائج الاجتماعات التي يعقدها اليوم مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض.

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان لقاء اليوم يمثل "نهاية المطاف" بالنسبة للدعم الأمريكي لكييف، قال ترامب وهو يجلس بجوار زيلينسكي في المكتب البيضاوي: "لا أستطيع قول ذلك أبدا. إنها ليست نهاية المطاف أبدًا يُقتل الناس ونريد وضع حد لذلك. لذا، لا أقول إنها نهاية المطاف."

ولم يستبعد ترامب إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا في إطار أي اتفاق سلام محتمل، قائلا: "سنبلغكم بذلك، ربما لاحقا اليوم".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أوروبا ستتولى زمام المبادرة في تأمين السلام، فيما ستظل بلاده شريكا في العملية. وأبدى ترامب تفاؤله بإمكانية عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن "هناك فرصة معقولة لإنهاء الحرب إذا تحقق ذلك".

وفي معرض رده على سؤال حول مطالبة بوتين بمعالجة "الأسباب الجذرية" للنزاع، قال ترامب: "ستنتهي الحرب عندما تنتهي. لا أستطيع الجزم بذلك، لكن الحرب ستنتهي، وزيلينسكي يريدها أن تنتهي، وفلاديمير بوتين يريدها أن تنتهي"، قائلا "أعتقد أن العالم بأسره سئم منها، وسنعمل على إنهائها".

من جانبه شدد زيلينسكي على أن "السلام العادل والدائم" ضرورة بالنسبة لأوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الغزو الروسي، ليرد ترامب قائلًا: "سنحصل على سلام دائم".

