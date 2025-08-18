موسكو ترفض أي سيناريو لنشر قوات الناتو في أوكرانيا

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، رفضها القاطع لأي خطة تتضمن نشر قوات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، محذّرة من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان رسمي: "نجدد التأكيد على موقفنا الرافض لظهور وحدات عسكرية تابعة للناتو داخل الأراضي الأوكرانية، لما يحمله ذلك من مخاطر كبيرة على مسار الصراع"، معتبرة أن مثل هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.

ويأتي الموقف الروسي بعد يوم واحد من إعلان المملكة المتحدة وفرنسا أن حلفاء كييف مستعدون لنشر "قوة طمأنة" في أوكرانيا بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكان وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قد صرّح الجمعة بأن بلاده مستعدة "لإرسال قوات برية" إلى أوكرانيا في حال توقف القتال، في إطار دور نشط لضمان أمن كييف.