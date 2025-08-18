حماس توافق على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات

أبلغت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قُدم بالأمس، وذلك حسبما أفاد مصدر في الحركة في تصريحات صحفية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "أكسيوس" عن مصدر دبلوماسي لم يُكشف عن هويته، قوله إن حركة حماس سلّمت ردها على صفقة الأسرى إلى رئيس الوزراء القطري مساء الاثنين، خلال اجتماع عقد في مصر.

وكان وفد الحركة الموجود في القاهرة قد تسلم مقترحاً جديداً من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس.

وأوضح المسؤول أن الوفد، برئاسة خليل الحية، استلم مقترحاً يستند إلى المبادرة الأخيرة للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والتي تتضمن هدنة تمتد لشهرين مع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المقترح يُعد بمثابة "اتفاق إطار" تمهيداً لمفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن وقف دائم لإطلاق النار.